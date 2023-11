OOG onderzoekt: welke keuze maak jij?

Foto: Harro Meijer

Deze maand is het weer tijd om het rode potlood op te pakken. Op 22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen. OOG doet in samenwerking met Onderzoekdoen.nl onderzoek naar welke keus jij maakt.

Via deze vragenlijst is OOG benieuwd of je gaat stemmen, welke partij jouw stem krijgt en of je rekening houdt met een kandidaat-Kamerlid uit Groningen. Het invullen van de vragenlijst duurt twee minuten. Jouw antwoorden zullen volledig anoniem verwerkt worden. Een paar dagen voor de verkiezingen zal OOG de resultaten van het onderzoeken delen.

De enquête is onderdeel van Groningen Kiest. In aanloop naar de verkiezingen plaatsen wij nieuwsberichten, reportages en podcasts over de onderwerpen die voor Groningers belangrijk zijn.

In de vierdelige podcastserie Grote Markt 1: Groningen Kiest gaan wij in gesprek met Groningse kandidaat-Kamerleden over verschillende onderwerpen: bereikbaarheid, wonen en onderwijs, klimaat en bestaanszekerheid. De eerste aflevering zal vanaf aanstaande vrijdag beschikbaarheid zijn op jouw favoriete streaming platform.