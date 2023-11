OOG onderzoekt: welke keuze maak jij bij de komende verkiezingen?

Kandidaat-Kamerleden in debat, waarbij de gesprekken geleid worden door Ecco van Oosterhout en Maarten Siepel. Foto: eigen foto

OOG Tv doet in samenwerking met onderzoekdoen.nl onderzoek naar de keuzes die jij maakt bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november.

Via deze website kun je een vragenlijst invullen, waarbij we benieuwd zijn op welke partij je denkt te gaan stemmen. Ook zijn we benieuwd op welke persoon je gaat stemmen. Komt deze persoon uit de gemeente, of denk je juist te gaan stemmen op een landelijke lijsttrekker? Het invullen van de enquête duurt ongeveer twee minuten. De antwoorden zullen volledig anoniem verwerkt worden. Enkele dagen voor de verkiezingen zullen we de resultaten van het onderzoek publiceren.

OOG Tv volgt de aanstaande verkiezingen op de voet. Door middel van reportages en artikelen gaan we met instanties en organisaties in gesprek: wat moet er volgens hen in Den Haag direct veranderen? Ook de politici komen aan het woord. Tijdens Let’s Gro, in Forum Groningen, organiseerde OOG op vrijdag en zaterdag verschillende debatten, waarbij kandidaat-Kamerleden met elkaar in gesprek gingen. Deze opnames worden de komende weken gepubliceerd op de speciale Groningen Kiest-website, en zullen ook te beluisteren zijn via de verschillende podcast-platformen.

De enquête vind je op deze pagina.