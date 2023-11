Ontwikkelaar MWPO gaat aan de slag met voormalig Niemeyer pand

Foto Andor Heij. Niemeyer en tunnel Paterswoldseweg

De gemeente Groningen en British American Tobacco hebben geen overeenstemming bereikt over de toekomst van de voormalige Niemeyer Tabaksfabriek aan de Paterswoldseweg. Wel is ontwikkelaar MWPO in gesprek met eigenaar BAT.

De gemeente ziet een bijzondere toekomst voor het grote gebouw. Ze wil de locatie transformeren in een gemengde campus met plek voor cultuur, IT, ondernemers, kunstenaars, horeca, beginnende bedrijvigheid, maakindustrie en kantoren. Er is echter met BAT een groot verschil van inzicht over de waarde van het pand. De gemeente verwacht niet, hierover op redelijke termijn tot overeenstemming te komen.

BAT is niet verplicht om het gebouw te verkopen. Wel heeft de gemeente het eerste recht van koop. Dat zou echter kunnen leiden tot langdurige leegstand. Op 5 september heeft de ontwikkelaar MWPO zich bij de gemeente gemeld met interesse voor alle drie locaties van BAT: de fabriek aan de Paterswoldseweg, het parkeerterrein daarnaast en een distributiecentrum aan de Peizerweg 109. De plannen van MWPO sluiten aan bij die van de gemeente. MWPO gaat nu samen met BAT een haalbaarheidsstudie uitwerken. MPWO zal samen met de gemeente een toelichting geven aan de wijkraden van de omliggende wijken.