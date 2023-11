Ontslagen docent Susanne Täuber vraagt in hoger beroep om terugdraaien ontslag

Foto via LinkedIn Susanne Täuber

De in mei ontslagen docent Susanne Täuber wil weer in dienst treden bij de Rijksuniversiteit Groningen. Dat maakte de advocaat van Täuber vrijdag bekend als doel van het hoger beroep, wat de docente bij het gerechtshof in Zwolle aantekende tegen haar voormalige werkgever.



Täuber liet volgens RTV Noord via haar advocaat weten dat ze weer bij de RUG aan de slag wil bij de universiteit in Groningen, omdat de RUG voor haar de enige plek is waar ze als wetenschapper kan werken binnen haar expertise.

De problemen tussen de universiteit en de faculteit Economie en Bedrijfskunde waar Täuber werkte, ontstonden in 2018. Toen schreef Tauber een essay voor het academische vakblad Journal of Managementstudies waarin ze kritiek leverde op het Rosalind Franklin Fellow-programma van de universiteit. Via dit programma kwam Täuber aan haar baan. Volgens de docent krijgen vrouwen binnen het programma regelmatig te maken met discriminatie en een ongelijke behandeling. Daarna werd Täuber, naar eigen zeggen, onder druk gezet om het artikel in te trekken. Dat weigerde ze, maar de RUG liet het er niet bij zitten. Het faculteitsbestuur sprak van een onherstelbare vertrouwensbreuk. Omdat de docent niet herplaatst kon worden, moest ze het veld ruimen, aldus Täuber.

De RUG stelt echter een ander probleem: de universiteit is van menig dat Täuber haar ontslag zelf in de hand heeft gewerkt, omdat ze de universiteit op verschillende manier zou hebben beticht van discriminatie vanwege vermeende onwil om haar te laten promoveren. Dat zou al voor het eerder genoemde artikel zijn gebeurd. De docent kreeg in 2018 geen promotie, terwijl ze volgens eigen zeggen wel aan de criteria voldeed. Tegelijk deed ze geen officiële melding bij de RUG over haar aantijgingen, aldus de advocaat van de universiteit. Latere bemiddelingspogingen liepen volgens de RUG op niks uit.

Het ontslag van Täuber leidde dit jaar tot veel kritiek en protesten. Er werd een crowdfundingsactie opgezet om een hoger beroep te financieren, een petitie gestart die meer dan 3.500 keer werd getekend en in april en mei bezetten studenten tot twee keer toe het Academiegebouw. De laatste bezetting (26 april) werd door de politie beëindigd.

Op 8 januari wordt duidelijk hoe het hof denkt over het ontslag van Täuber.