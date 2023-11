Onervaren zangers zingen erop los in een band bij VRIJDAG

Foto: Paul Blom

Een muzikale workshop bij VRIJDAG trok op zaterdag een volle zaal. Deelnemers van 65 jaar en ouder zongen in een band, terwijl ze zelf, in verschillende gevallen, geen enkele ervaring hadden.

“Vanochtend rond 10.30 uur zijn we begonnen met de workshop”, laat VRIJDAG weten. “Dit jaar organiseren we verschillende workshops die speciaal gericht zijn op mensen van 65 jaar en ouder. Elke workshop heeft een ander thema. Zo staat orkestbeleving en wereldmuziek op het programma, maar ook zingen in een band. Centraal bij deze workshops staat het samen muziek maken, elkaar ontmoeten en genieten van de klanken.”

Volgens OOG-verslaggever Paul Blom trok de workshop ongeveer twintig deelnemers. Blom: “Ervaring was niet belangrijk. Dus er deden mensen mee, die onervaren waren. Een ervaren zangeres leerde de deelnemers de fijne kneepjes van het vak. Dat gebeurde op een hele leuke en ongedwongen manier.” VRIJDAG laat weten dat het nooit te laat is om je te laten verrassen: “Je bent nooit te oud om iets nieuws te proberen en te leren.”

De workshop Wereldmuziek vindt plaats op 11 februari volgend jaar. Tijdens deze workshop gaan deelnemers kennismaken met Keltische en Ierse muziek. De workshop Orkestbeleving wordt gehouden op 25 mei. Daarbij gaan onervaren deelnemers meespelen in een orkest.