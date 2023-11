Ondernemersorganisaties hopen op stabiele coalitie

“Voor de stabiliteit en betrouwbaarheid van het landsbestuur is vooral een stabiele meerderheidscoalitie van groot belang.” Dat zeggen de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de Tweede Kamer verkiezingen.

‘Hoewel de definitieve uitslag nog onderweg is, evenals de aantallen voorkeursstemmen, heeft zich een flinke verschuiving van het politieke landschap afgetekend,” aldus de organisaties. VNO-NCW en MKB-Nederland wachten de gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet af. “Een stabiele meerderheidscoalitie, die opereert binnen de kaders van de democratische rechtstaat en met oog voor onze (handels)positie in de wereld en in de Europese Unie.”

Belangrijk is volgens de ondernemersorganisaties vooral dat (meer) werken beter gaat lonen, dat we de regeldruk terugdringen, dat we de problemen op het elektriciteitsnet en op de woningmarkt oplossen én dus zorgen voor een stabiel en goed ondernemingsklimaat om te kunnen investeren in de toekomst. ‘We kunnen ons geen stilstand permitteren, omdat we voor grote vraagstukken staan en dat vraagt voor lange tijd duidelijkheid om te kunnen investeren’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.