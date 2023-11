Ondernemers in Haren zijn klaar voor Sint Maarten

Veel kinderen kunnen er niet op wachten, maar dat zal toch nog even moeten tot het schemeren gaat. Zodra dat gebeurt kunnen de lampions weer aan, want het is 11 november: Sint Maarten. Ook de ondernemers zijn er weer helemaal klaar voor.

Winkeliers zijn een populaire bestemming, want daar krijg je traditioneel veel snoep en heb je al snel een grote buit. Ook de ondernemers in het centrum van Haren staan in de startblokken, vertelde de Harense centrummanager Daphne de Haan zaterdag in een exclusieve online extra editie van Haren Doet, in verband met het jubileum van collega OOG-programma Megabeat op OOG Radio.

“Alle winkels zijn open, en we hebben afgesproken dat we tussen 16 en 17 uur de kinderen ontvangen met hun lampions”, verduidelijkt De Haan. Wel hopen de ondernemers dat de kinderen en hun ouders de dorpsbewoners niet vergeten. ” Dat vergeten we soms een beetje. Veel mensen gaan naar de winkels met het idee, dan krijgen we veel en alles is bij elkaar. Maar wat is er nu leuker dan even langs die buurvrouw te gaan die er echt op zit te wachten. Helemaal nu het op zaterdag is en de winkels om 17:00 uur sluiten.”

Steeds meer winkeliersverenigingen kiezen ervoor om de kinderen te ontvangen op een centrale locatie, omdat er ieder jaar meer Sint Maartenlopers bijkomen. In Haren is dat ook wel eens geprobeerd, maar wordt er alweer enkele jaren expliciet voor het deur-tot-deurlopen gekozen. “Mensen konden het lampionnenfestijn rond de Dorpskerk toch wel jammer, daarom doen we het weer bij de winkels zelf”, zegt De Haan.

Luister het gesprek van Haren Doet hier: