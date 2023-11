Ondernemers gaan honderd gratis kerstbomen uitdelen aan armlastigen: “Iedereen verdient een mooie kerst”

Mensen die het niet zo breed hebben toch een mooi kerstfeest bezorgen. Dat is het doel van een groep ondernemers die op zaterdag 9 december honderd kerstbomen gratis gaan weggeven.

“Vorig jaar hebben we een vergelijkbare actie gehouden”, vertelt ondernemer Johan Winkelaar. “Het is ontstaan tijdens het WK voetbal. We zaten met een groep in een café te kijken naar een wedstrijd van het Nederlands elftal. Door iemand werd er toen gezegd dat het mooi zou zijn als we zouden winnen, omdat we dan een mooie stap zouden zetten. Daarom kwam een reactie dat het ook mooi zou zijn als iedereen een mooie kerst kan hebben. En op die manier is het idee ontstaan. Er werd geld ingezameld, en er volgde een dag waarop mensen die het niet zo breed hebben een boom konden halen.”

“Het mag niet zo zijn dat er bij vriendjes thuis een boom staat en bij jou niet”

Dit jaar krijgt de actie een vervolg. “De afgelopen periode kwam het onderwerp weer op tafel. En ik dacht, ja, we gaan dit weer doen. Er zijn zoveel mensen die met weinig geld moeten rondkomen. En een kerstboom lijkt dan heel klein, maar voor bijvoorbeeld kinderen heeft het een grote waarde. Dat je thuis een mooie boom hebt, waar je trots op bent. En dat je niet situaties krijgt dat vriendjes thuis wel een kerstboom hebben staan, maar dat er bij jou thuis niks is. Vorig jaar hebben we veertig bomen weggeven, dit jaar worden het er honderd.”

“We gaan er een feestje van maken”

Het weggeven gebeurt op zaterdag 9 december bij cafetaria Tasty Joe aan de Van Lenneplaan. “Op het pleintje daarvoor maken we er een mooie middag van. Er zal een poffertjeskraam staan en we hebben een grote suikerspinmachine geregeld. Ook zal er chocolademelk zijn, artiest Johnny Bach komt zingen en er zal een dj zijn. En we delen de bomen uit. Daarbij gaan we niet het financiële huishoudboekje bekijken, maar we gaan uit van de eerlijkheid van de mensen. Dat er alleen mensen komen die het niet zo breed hebben. En tegelijkertijd maken we er ook een klein feestje van, dat mensen met een glimlach weer naar huis gaan.”

“We zoeken nog kerstversiering”

Maar het is niet alleen een boom. “Het wordt een volledige boom met kerstverlichting en versieringen. Dankzij donaties, en ondersteuning van ondernemers, hebben we de bomen nu geregeld, maar we kunnen nog wat hulp gebruiken op het gebied van kerstversiering voor in de boom. Dus mensen die een bedrijf hier in hebben, of mensen die een donatie willen doen, die mogen contact met mij opnemen door een e-mail te sturen naar dit adres. Daarnaast staan we ook open voor amandelstaven, zodat we de mensen ook nog wat lekkers mee kunnen geven.”

Winkelaar vertelt dat alles wat overblijft naar de Voedselbank Groningen zal gaan.