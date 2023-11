Ondergrondse bakken houden bomen Oosterweg boven kabels en zorgen voor vocht tijdens droogte

Bomen Verlengde Oosterweg

De voorbereidende werkzaamheden voor de herplant van bomen aan de Verlengde Oosterweg zijn in volle gang.

De oude bomen aan de Verlengde Oosterweg waren er slecht aan toe en werden gekapt, omdat ze onder de grond niet genoeg ruimte hadden. Kabels en leidingen zaten groei in de weg. De bewoners wilden wel bomen in hun straat houden en daarom komen er nu speciale bakken voor de bomen, zowel boven als onder de grond.

De ondergrondse bakken zorgen ervoor dat er regenwater wordt opgevangen, waardoor de bomen in droge periodes water kunnen opnemen. Het bovengrondse deel van de bakken is de plek waar de bomen in kunnen groeien, maar niet in conflict komen met het ondergrondse leiding- en kabelwerk.

In de grond wordt nu voorbereidend werk verricht in afwachten van de komst van de bomen. Volgens de gemeente komen de nieuwe exemplaren nog voor het einde van het jaar.