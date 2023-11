ON door na penaltys, Gorecht stunt, GRC met de hakken over de sloot

Ard Veenhof benut de beslissende strafschop en schiet ON een ronde verder (Foto Martijn Minnema)

Dinsdagavond kwamen zes clubs uit de gemeente Groningen in actie in de strijd om de districtsbeker. Alleen Groninger Boys werd uitgeschakeld. Oranje Nassau bekerde verder na strafschoppen, Gorecht stuntte tegen vierde divisionist Pelikaan S. GRC haalde het met de hakken over de sloot tegen Aduard 2000. Het duel tussen PKC’83 en Actief haalde het einde niet en de zaterdagafdeling van Helpman bekerde ook verder.

Oranje Nassau en WVV staan in de eerste klasse in de top drie en troffen elkaar op Coendersborgh voor de beker. Voor rust ontliepen beide teams elkaar niet veel. Ezra Schrijver was namens ON het dichtst bij een treffer, hij schoot na acht minuten tegen de lat. Verder kregen beide teams nog wat mogelijkheden, maar gescoord werd er niet.

Na rust was ON de betere maar duurde het lang tot er kansen kwamen. Pas in de slotfase werd de tweede helft leuk, daarvoor gebeurde er vrij weinig voor beide doelen. Peter van Son was in de slotfase twee keer dicht bij een beslissende treffer voor ON. Eerst schoot hij hard tegen de onderkant lat, drie minuten voor tijd kon hij alleen op de keeper af maar schoot tegen doelman Tim Lugies op.

Strafschoppen moesten de beslissing brengen, ON miste zijn eerste, WVV zijn tweede en zo stond het na 5 strafschoppen 4-4. Omdat WVV strafschop nummer zes miste kon Ard Veenhof Oranje Nassau naar de volgende ronde schieten en dat deed hij.

Tweede klasser Gorecht knikkerde vierde divisionist Pelikaan S uit het toernooi. De Harenaars maakten twee keer een achterstand ongedaan en pakten kort voor tijd de winst. Omar Kavak zette Pelikaan S twee keer op voorsprong (17′ 0-1 en 63′ 1-2), via Sam Niewold (31′) en Michel Koopman (78′) kwam Gorecht langszij waarna Yorn Niewold kort voor tijd de winnende voor Gorecht maakte.

Eerste klasser GRC speelde op eigen terrein de uitwedstrijd tegen derde klasser Aduard 2000 omdat men in Aduard niet over een lichtinstallatie beschikt. Aduard 2000 was op weg naar een stunt maar in de slotfase werd er nog volop gescoord. Rick Kazemier had Aduard na een uur op voorsprong gezet, een kwartier later maakte Richard Speelman gelijk. Robert Smit leek kort voor tijd de winnende voor GRC gescoord te hebben, maar Aduard kwam nog terug tot 2-2. Waarna Jasper Kingma in blessuretijd de 3-2 voor GRC maakte.

PKC’83 (1J) nam tegen Actief (3B) een 3-0 voorsprong door goals van Kelvin de Vries en twee maal Ben Meedendorp. Actief kwam in het laatste kwartier terug tot 3-2 waarna het duel volgens de knvb site “wegens een ongeval” werd gestaakt.

Helpman (3C) won op bezoek bij ONR (3B) met 1-3. Helpman keek al vroeg tegen een achterstand aan maar stond bij rust dankzij Camiel Buursma (18′) en Wouter van der Graaf (43′) voor. Na iets meer dan een uur besliste van der Graaf met zijn tweede treffer het duel.

Ook VEV’67-Groninger Boys werd omgedraaid en in Groningen gespeeld. Het belette tweede klasser VEV’67 niet om de volgende ronde te halen. Na een 5-0 ruststand werd het 8-1. Voor Groninger Boys (3B) scoorde trainer (en in de beker ook speler) Freddy de Grooth de enige treffer.

Woensdagavond komt vierde divisionist Be Quick 1887 nog in actie. Op de Esserberg is het tweede van Winsum de opponent, aanvang 20.15.