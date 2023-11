OM verdenkt verdachte zedendelict Driebondsweg van tweede misdrijf in Assen

Foto: Joris van Tweel

De 24-jarige man uit Uithuizen die verdacht wordt van het zedenmisdrijf wat op 18 augustus plaatsvond aan de Driebondsweg tussen Groningen en Meerstad, is volgens het Openbaar Ministerie mogelijk ook betrokken bij een zedenzaak in Assen.

Volgens DvhN en RTV Noord werd dat woensdag duidelijk tijdens een inleidende zitting in de zaak tegen de Uithuizer. Rond 05.00 uur op vrijdag 18 augustus fietste een meisje van Stad richting Meerstad langs de Driebondsweg. Daar werd zij het slachtoffer van een ernstig zedendelict. De man uit Uithuizen zou het minderjarig meisje van haar fiets hebben getrokken en in zijn auto hebben verkracht. Na afloop reed de verdachte weg in zijn auto. De 24-jarige verdachte werd vijf dagen later gearresteerd.

De Uithuizer was woensdag niet aanwezig in de rechtbank. Volgens zijn advocaat ontkent hij elke betrokkenheid en zweeg hij tijdens zijn verhoor. Het OM liet weten DNA-sporen van de man te hebben gevonden op de kleding die het meisje droeg op de bewuste vroege vrijdagochtend. Een psycholoog en psychiater doen op dit moment onderzoek naar de verdachte. Op 6 februari volgt er opnieuw een pro-formazitting in de zaak. Wanneer de verdachte ‘echt’ in het beklaagdenbankje zit, is nog niet duidelijk.