Foto: NS.nl

De NS adviseert mensen geen OV-fietsen te huren. Dit vanwege een storing.

De storing zit in het systeem van in en uitchecken voor de fietsen. De NS heeft geen idee wanneer het probleem is verholpen. Het inleveren van de OV-fiets is wel mogelijk.

Op alle stations in de stad en in Haren kun je normaliter een OV-fiets huren.