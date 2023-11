Noorderlicht te zien boven Groningen

Het Noorderlicht in Thesinge - Foto: Yannick Sloot (yannicksloot.nl)

Net als op veel andere plekken in Nederland was het Noorderlicht zondagavond goed te zien boven Groningen. Vanuit de provincie werden veel kiekjes op sociale media geplaatst van het fenomeen.

Het poollicht was zaterdagnacht ook al te zien in delen van Nederland. Toen blokkeerde een dik wolkendek het licht boven grote delen van Noord-Nederland. In de avond en nacht van zondag op maandag trok het wolkendek open en was het poollicht ook in het noorden duidelijk te zien.

Het poollicht wordt veroorzaakt door geladen deeltjes, die vanaf de zon in het magnetisch veld van de aarde terecht komen. Dit veld is het sterkst rond de Noord- en Zuidpool. Als de deeltjes met hoge snelheid de atmosfeer raken, geven ze licht af. Normaal is het poollicht vooral te zien rond de plek waar ze hun naam aan danken: de Noord- en Zuidpool. Maar een zeer sterke zonnevlam zorgde afgelopen weekend voor uitbreiding van dit gebied, waardoor het licht ook in ons gebied duidelijk zichtbaar was.