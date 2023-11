Nederlagen vrouwen en mannen Drs Vijfje, winst voor PKC’83/Team Amoeri

Foto Wesley Ferwerda. Drs. Vijfje - PKC'83/Team Amoeri

De vrouwen van Drs. Vijfje verloren vrijdagavond thuis met 4-2 van Futsal Rotterdam.

De ruststand was 1-1. Tessa Grashuis scoorde voor de studentes. Na rust schoot Grashuis in eigen doel. Dat deed Fabienne Vaalt namens Rotterdam ook: 2-2. Maar daarna schoot Vaalt twee keer in het goede doel.

Vijfje zakte naar de elfde en voorlaatste plaats in de eredivisie met vijf punten uit acht wedstrijden.

Mannen

In de eerste divisie A mannen won PKC’83/Team Amoeri de uitwedstrijd tegen Texel ’94 met 5-3 en staat vijfde met veertien punten uit acht wedstrijden.

Drs. Vijfje verloor in dezelfde klasse in Den Helder met 5-4 van Zeemacht. Drs. Vijfje staat elfde en voorlaatste met zes uit acht.