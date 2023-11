NCG waarschuwt voor oplichters in gemeente Groningen: ‘Onderzoek om scheuren te ontdekken achter behang is nep’

Foto via Groninger Bodem Beweging

In de gemeente Groningen zijn oplichters aan het werk, die inwoners geld afhandig proberen te maken via een niet bestaande onderzoeksmethode naar scheuren in muren.

Dat laat de Nationaal Coördinator Groningen dinsdag weten. Volgens de NCG bellen de oplichters bij mensen aan en vertellen ze dat ze, middels een speciaal apparaatje, eenvoudig scheuren door aardbevingen achter het behang kunnen ontdekken. De oplichters vertellen de bewoners vervolgens dat zij, omdat ze onverwacht voor de deur staan, zogenaamd een vergoeding kunnen aanvragen van driehonderd euro.

Maar daarvoor willen de oplichters wel de bankgegevens en een handtekening van de bewoners. En dat is precies waar deze criminelen op uit zijn. “Trap er niet in! Deel nooit uw bankgegevens!”, aldus de NCG. “Het onderzoek om scheuren te ontdekken is nep. Maar U bent wel uw geld kwijt!”