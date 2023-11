Nachtelijke temperaturen dalen naar het vriespunt

Foto: Sebastiaan Scheffer

Deze week word je meegenomen in een hemelse rollercoaster. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het een wisselvallige week met bewolking, zon, mist en mogelijk zelfs hagel.

Dinsdag is er veel bewolking met af en toe een opklaring vooral later op de dag. Het blijft droog en het wordt 9 graden bij een zwakke of matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3. Komende nacht kans op een mistbank en minima rond het vriespunt.

Woensdag is het droog en is er veel bewolking. Af en toe kan het even opklaren en het is waterkoud bij 7 graden. De zuidwestenwind is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht wat regen. Donderdag waait er een stevige westenwind, windkracht 4 tot 5. Eerst is het droog en later op de dag volgt regen. Met 13 graden is het zacht.

Vrijdag en zaterdag waait er een gure noordwestenwind, windkracht 5. Er is af en toe zon en er valt een bui mogelijk met hagel. Zondag wordt het rustiger. Overdag wordt het een graad of 7 en in de nachten daalt het kwik soms tot dichtbij het vriespunt.