Nachtelijke afsluitingen op zuidelijke ringweg deze week

In de nachten van maandag tot en met donderdag is het meest oostelijke deel van de zuidelijke ringweg afgesloten. Vrijdag is het grootste gedeelte van de afsluitingen voorbij, maar schuift een deel van de werkzaamheden op richting het Julianaplein.

Dat meldt Groningen Bereikbaar maandagmiddag. De zuidelijke ringweg is in de richting van het Julianaplein dicht van knooppunt Euvelgunne tot de toerit bij de Bornholmstraat. De andere kant op wordt de N7 afgesloten van de Europaweg tot afrit Groningen-Zuidoost (38). Ook toerit naar Meerstad op de oostelijke ringweg is tijdens de werkzaamheden dicht.

In de nacht van woensdag op donderdag ook het deel vanaf de Europaweg tot de afrit naar Helpman dicht voor verkeer richting het Julianaplein. De zuidelijke ringweg wordt in de nacht van donderdag op vrijdag afgesloten vanaf het Julianaplein tot afrit bij de Europaweg.

De zuidelijke ringweg wordt afgesloten vanwege werkzaamheden. Deze worden ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd zodat zo weinig mogelijk verkeer er last van heeft.