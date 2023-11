Nachtelijke afsluitingen op A7 en Ring-Zuid tussen Westpoort en Vrijheidsplein

Aannemerscombinatie Herepoort gaat deze week ’s nachts aan de slag op de zuidelijke ringweg (A7/N7) tussen Westpoort en het Vrijheidsplein. Ook op het Vrijheidsplein wordt ’s nachts gewerkt. Het autoverkeer de stad in en de stad uit wordt omgeleid via het Hoendiep.

In de nacht van maandag op dinsdag (van 20:00 uur tot 06:00 uur) zijn de A7 en Ring-Zuid dicht vanaf de afrit bij Westpoort tot het Julianaplein. Ook de opritten vanaf Hoogkerk, de Laan Corpus den Hoorn en de aansluiting op de westelijke ringweg zijn afgesloten. Dinsdag- en donderdagnacht loopt de afsluiting minder ver door. De snelweg en ringweg zijn dan dicht van Westpoort tot Groningen-West en de oprit bij Hoogkerk.

Het autoverkeer wordt in deze nachten omgeleid via het Hoendiep. Verkeer uit de richting van Hoogkerk en Drachten moet er bij Westpoort af en via het Hoendiep naar Stad en de westelijke ringweg. Vanuit Groningen loopt de omleiding ook via het Hoendiep, maar leidt het verkeer om via Hoogkerk naar de A7.