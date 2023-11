Nachtburgemeester Merlijn Poolman stopt: “Ik doe dit nu vijf jaar en ik wil geen Poetin zijn”

Foto: still uit video

Nachtburgemeester Merlijn Poolman gaat stoppen. Dat heeft hij zondag bekendgemaakt. De komende periode gaat er gezocht worden naar een nieuwe nachtburgemeester.

Hoi Merlijn! Wat is de reden waarom je gaat stoppen?

“De ambtstermijn van nachtburgemeester in Groningen is twee jaar. In de herfst van 2018 volgde ik Oelinda de Vries op. Maar in 2020 was er geen verkiezing vanwege de coronacrisis. Het is toen stilzwijgend verlengd. Op dit moment is er op dat vlak geen duidelijkheid, en dan ga je bij jezelf te rade: wil ik door, of is het tijd voor nieuw en fris bloed? Dat laatste is denk ik goed. Tenslotte wil ik ook geen Poetin zijn die altijd maar op zijn stoel blijft zitten.”

Waarom heb je juist nu het besluit genomen?

“Het besluit heb ik in september al genomen tijdens mijn vakantie. Ik maak het nu bekend omdat er in het stadhuis de afgelopen weken een aantal interessante vergaderingen op de agenda stonden over de nacht. Daar wilde ik als nachtburgemeester bij zijn. Ik vind het namelijk belangrijk dat mijn opvolger op een gedegen manier verder kan.”

Kun je daar iets meer over vertellen?

“Afgelopen zomer zijn er door de gemeenteraad twee moties aangenomen. De eerste ging over het feit om de nachtraad een meer prominente rol te geven. De tweede ging over het opstellen van een nachtvisie. Beide moties werden aangenomen. Maar daarmee is de kous niet af. Vervolgens moet je aan de slag om die voorstellen uit te werken, om er iets van te maken. Afgelopen week is er gesproken over de rol van de nachtraad, om daar een onafhankelijke identiteit van te gaan maken. Dat er dus een orgaan komt dat tussen de gemeente en de instanties instaat, dat als volwaardig wordt gezien en waar mee gesproken wordt. En dat hier ook financiering voor komt. De gesprekken afgelopen week waren erg positief. In goede zin gaan we hier verder naar kijken. In december wordt er verder gesproken.”

En dat geldt ook voor het voorstel op het gebied van het opstellen van een nachtvisie?

“Klopt. Groningen heeft geen beleid voor de nacht. Terwijl andere steden dit wel hebben. In Groningen gebeurt alles ad hoc. En dat werkt niet. Op die manier kun je nooit aan een doel werken. Door een nachtvisie is dat wel mogelijk. Waar willen we in 2030 staan? Waar willen we naar toe? Beide onderdelen vind ik erg belangrijk. Mijn opvolger kan daar mee verder. Dus je kunt zeggen dat de functie van nachtburgemeester nu meer cachet krijgt. En dat is een mooi moment om het stokje over te dragen.”

Ik kan me voorstellen dat mensen teleurgesteld reageren, omdat grosso modo er positief gereageerd wordt op alles wat je doet …

“Dat begrijp ik, maar ik hoor ook dat mensen begrip hebben voor mijn keuze. Je kunt heel lang op een stoel blijven zitten. Maar soms is het ook goed dat er nieuw elan komt. Iemand die er fris naar kijkt. En ik ga niet volledig stoppen. Ik blijf in Groningen en ik blijf ook voorzitter van de Nachtraad. Ik zal iets minder prominent aanwezig zijn, maar vanuit de coulissen blijf ik zeker meekijken en meedenken om de nacht op de kaart te zetten.”

Hoe ziet de toekomst er uit?

“De verkiezing zal waarschijnlijk komend voorjaar plaats gaan vinden. De komende periode kunnen mensen zich kandidaat stellen, waarna er een nieuwe nachtburgemeester gekozen gaat worden. Deze details zullen de komende tijd bekend worden gemaakt. De verwachting is dan dat de nieuwe nachtburgemeester komende zomer geïnstalleerd zal zijn. Dat bij de komende KEI-week er dus iemand staat.”