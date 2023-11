Nachtafsluiting van knooppunt Euvelgunne tot toerit Hereweg voor spoedreparatie

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

De zuidelijke ringweg wordt vanavond (vrijdag op zaterdag) afgesloten tussen knooppunt Euvelgunne tot de toerit naar de Hereweg, in de richting van het Julianaplein. Dat is nodig, zo stelt aannemerscombinatie Herepoort, omdat er een spoedreparatie moet worden uitgevoerd in verband met het aanstaande slechte weer.

Een losse voegovergang bij de Euvelgunnerbrug is de aanleiding voor de afsluiting, schrijft Aanpak Ring-Zuid. Om de voeg te kunnen repareren, wordt de zuidelijke ringweg tussen vrijdagavond 23.30 uur en zaterdagochtend 08.00 uur afgesloten tussen knooppunt Euvelgunne tot de toerit naar de Hereweg, in de richting van het Julianaplein.

De toerit Hereweg richting Julianaplein blijft wel open. Het verkeer wordt omgeleid via de noordelijke ring. Hulpdiensten kunnen bij noodgevallen met gepaste spoed passeren. De werkzaamheden starten wat later in verband met de voetbalwedstrijd van F.C. Groningen.