Mountainbiker gewond op nieuw Mountainbike Skillspark in Meerstad

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een mountainbiker is zondagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op het onlangs geopende Mountainbike Skillspark in Meerstad. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.30 uur. “Een persoon was op het park aan het oefenen”, vertelt Wind. “In één van de kombochten ging het mis. Door nog onbekende oorzaak vloog de mountainbiker over de kop en raakte behoorlijk gewond.” Ambulancepersoneel was snel ter plaatse. “Zij hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Het lukte echter niet om met de brandcard bij het slachtoffer te komen. Daarom werd de hulp van de brandweer ingeroepen. Met behulp van een schepbrancard is de persoon, door sterke brandweerlieden, naar de ambulance gedragen. Daarbij werd er ook provisorisch een brug aangelegd, zodat men een sloot kon oversteken.”

Het mountainbikepark, aan de Driebondsweg, werd in september geopend door wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport. In 2017 kwam een groep enthousiaste mountainbikers met het initiatief om een park op te richten. Na jaren van overleg en planning, en discussie over de locatie, is het park sinds twee maanden in gebruik. Voor zover bekend is dit het eerste ongeluk op het park.