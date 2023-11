Minder mensen na de WW in de bijstand

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is de afgelopen maand bijna gelijk gebleven. Wel kwamen minder mensen in de bijstand na afloop van hun WW. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV.

De WW blijft historisch gezien op een laag niveau. Mede door de krappe arbeidsmarkt kwamen er in het afgelopen jaar opnieuw minder mensen na het beëindigen van hun WW-uitkering in de bijstand terecht. Wel ligt het aantal mensen met een uitkering 3,5 procent hoger dan een jaar geleden.

In oktober ontvingen 5.291 inwoners van de provincie Groningen een WW-uitkering. Dat waren er negen méér dan de maand ervoor. Het gaat om 1,6% van de Groningse beroepsbevolking. In de bouw, horeca en commerciële diensten nam de WW toe. In sectoren als schoonmaak en onderwijs nam het aantal uitkeringen af.

Vorig jaar kwamen in de provincie Groningen 331 personen na afloop van hun werkloosheidsuitkering terecht in de bijstand. Dat is 41 procent minder dan het jaar ervoor. Sinds enkele jaren is er sprake van een krappe arbeidsmarkt met veel vacatures en een lage werkloosheid. Dat biedt veel kansen voor mensen die op zoek zijn naar een baan. Mede daardoor komen er minder mensen in de bijstand terecht, ook vanuit een WW-uitkering.