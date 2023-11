Minder eerstejaarsstudenten op Hanzehogeschool; aantal nieuwe internationals blijft gelijk

Studenten voor de Van Doorenveste op de Zernike Campus - Foto: Joris van Tweel

Zo’n 6.900 eerstejaarsstudenten begonnen dit jaar aan een opleiding bij de Hanzehogeschool. Dat zijn er iets minder dan een jaar geleden (7065).

Het aantal inschrijvingen van bachelor studenten (vier procent minder) neemt af. Juist meer studenten schreven zich in (twaalf procent) voor een master- of Associate degree.

Verhoudingsgewijs bleef het aantal nieuwe internationale studenten vrijwel gelijk. Internationals kiezen volgens de Hanzehogeschool steeds vaker voor opleidingen rond werktuigbouwkunde. Ongeveer tien procent van alle studenten is nu afkomstig uit het buitenland.

Volgens de Hanzehogeschool wisselt het beeld over aanwas van studenten in zogenaamde ’tekortsectoren’. Opleidingen in de techniek doen het relatief goed en ook lerarenopleidingen krijgen een stabiel aantal aanmeldingen.

Maar de zorg is een zorgenkind binnen de hogeschool, met ruim 25 procent minder aanmeldingen. Het imago van het beroep (hoge werkdruk, mindere beloning, fysiek en mentaal zwaar), maar ook de doorstroom van mbo is verminderd. Vooral voltijdstudenten laten het afweten. Deeltijd-, duale- en masteropleidingen verpleegkunde blijven wel stabiel qua nieuwe studentenaantallen.