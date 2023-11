Miljoen winst voor FC Groningen ondanks degradatie

De Euroborg stroomt langzaam vol (foto: Wouter Holsappel)

De degradatie na het vorige voetbalseizoen heeft FC Groningen geen windeieren gelegd. De club boekte het afgelopen seizoen een positief netto resultaat van 1,0 miljoen euro.

De winst wordt met name opgebracht door transfers (7,8 miljoen euro), ten opzichte van het negatieve bedrijfsresultaat (6,1 miljoen euro). Het negatieve bedrijfsresultaat van 3,5 miljoen euro was beduidend hoger tekort dan in voorgaande seizoenen.

Volgens de club werd dit veroorzaakt door het dramatisch verlopen seizoen. Herstructurering van de eerste selectie tijdens de winterstop en afvloeiingskosten kostten de club ruim een miljoen. Daarnaast was de club zes ton kwijt aan compensatie voor gestaakte en zonder publiek gespeelde wedstrijden en de inzet van meer veiligheidsmaatregelen. Gestegen huur- en energielasten voor zowel Euroborg als het TopsportZorgCentrum, hogere verkoopkosten en overige bedrijfslasten kostten nog eens acht ton.

Een miljoen boven de streep komt dus door transfers. Strand Larsen naar Celta de Vigo, Kasanwirjo naar Feyenoord en de doorverkoop van Itakura van Manchester City naar Borussia Mönchengladbach zijn de grootste opbrengsten.

“Het gerealiseerde resultaat vormt weliswaar een noodzakelijke buffer in het seizoen 2023/2024 om financiële tegenvallers als gevolg van de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie te kunnen opvangen”, aldus vertrekkend directeur Wouter Gudde. Maar naast teleurstelling en frustraties laat de degradatie ook financieel enorme littekens achter bij de club.”

De club blikt ook alvast vooruit. Vijf miljoen euro minder omzet (met name door lagere opbrengsten nu de club in de Keuken Kampioen Divisie) zorgt ervoor dat FC Groningen voor dit seizoen aankijkt tegen een begroot verlies van 7 miljoen euro.