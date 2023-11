“Mijn directeurschap van het GRID kun je het beste omschrijven als een achtbaanrit”

Directeur Fronique Oosterhof van het Grafisch Museum

Haar laatste werkdag was afgelopen week, en aan het eind van deze maand neemt Fronique Oosterhof definitief afscheid als directeur van het GRID. Maar hoe kijkt Oosterhof terug op de afgelopen acht jaar? Wat zijn hoogtepunten geweest? En wat wil ze haar opvolger meegeven?

Hoi Fronique! Afgelopen week was je laatste werkdag. Hoe waren die laatste dagen?

“Het waren hele gekke dagen. Ik ben heel druk bezig geweest om alles af te ronden, en om dossiers over te dragen aan mijn opvolger. Anderhalve week geleden kreeg ik het gelukkige nieuws dat ik oma ben geworden. Dat nieuws heeft me heel blij gemaakt, maar het betekende wel dat ik mijn focus even ergens anders moest leggen. Afgelopen week heb ik de laatste werkzaamheden afgerond. En ergens voelt het goed. Dat je het organisatorische los kunt laten. Maar bij GRID zijn we ook bezig met het vormgeven van het nieuwe museum. Daar hoort denk- en schrijfwerk bij. Dat is ontzettend leuk, maar dat draag je ook over. En mijn opvolger gaat er natuurlijk een eigen invulling aan geven. Dat vind ik wel spannend.”

Ik hoor iemand die nog niet volledig in de afscheidsmodus staat …

“Het goed overdragen houdt mij wel bezig. Maar ook de contacten in het werkveld, en de vrijwilligers waar je afscheid van neemt. Dat maakt mij wel weemoedig. In dit vak kom je veel interessante geestverwanten tegen. Die contacten ga ik missen. Maar ondertussen kijk ik ook uit naar de toekomst. Er gaan zich nieuwe kansen en mogelijkheden aandienen.”

Tijdens de coronacrisis heb je ook regelmatig gezegd dat je trots bent op de vrijwilligers, dat je trots bent op hun bevlogenheid. Wat maakt de vrijwilligers van het GRID zo bijzonder?

“Het GRID is een klein museum. De mensen die hier actief zijn, doen dat in financieel opzicht volledig belangeloos. Het gaat om werk dat in andere musea door betaalde medewerkers wordt uitgevoerd. Iedereen heeft zijn of haar eigen reden om hier aan de slag te gaan. Om zich te kunnen ontwikkelen, om te kunnen groeien, om in een ritme te blijven, of juist te komen, om invulling te geven aan het leven, of vanwege sociale contacten. En dat kan omdat we een fijne en vertrouwde omgeving bieden. Ik ben heel blij dat we dat kunnen doen, en deze mensen ga ik ook echt missen.”

Terug naar acht jaar geleden. Hoe trof je het museum toen aan?

“Dat was heel bijzonder. Het museum bevond zich midden in een verhuizing van de Rabenhauptstraat naar de Sint Jansstraat. Overal stonden verhuisdozen. Ik stapte als het ware op een rijdende trein. Het was een hectische periode. Zo ben ik begonnen. Letterkasten en drukpersen moesten van zolder worden gehaald. En we hadden zoveel spullen, dat niet alles mee kon. Een deel is in Nienoord terecht gekomen. Misschien kun je ook wel zeggen dat het tijdens mijn directeurschap nooit saai is geweest.”

De verhuizing, de coronajaren, de voorbereidingen op het nieuwe museum, waarbij het GRID vanaf 2025 een doe- en beleefmuseum moet worden. Je hebt het over een trein, maar een achtbaan als metafoor is misschien wel toepasselijker …

“Dat ben ik wel met je eens. En het is ook goed om de cultuurnota nog even te benoemen. Daar stonden we in eerste instantie niet in, wat een grote teleurstelling was. Uiteindelijk is dat gelukkig wel goed gekomen, waardoor we toch aanspraak konden maken op die subsidie. En een achtbaan vind ik een goede omschrijving. Het is een rit geweest met vele achtbaanlussen. Na de verhuizing naar de Sint Jansstraat ging het ons voor de wind. Vlak voor de coronacrisis zaten we hoog in de bezoekersaantallen. En toen moesten we dicht, en zijn we net als andere musea in een dal beland.”

En toch heb je nooit de moed opgegeven …

“Dat kun je doen, maar je kunt ook kijken en nadenken hoe nu verder. Hoe kunnen we het museum verder brengen? En daar hoort ook het plan bij van het nieuwe GRID. Het GRID is vorig jaar dichtgegaan vanwege een grote verbouwing. In 2025 gaan we weer open, waarbij we een museum willen zijn dat aansluit bij de toekomst. Dat proces is heel uitgebreid en groot, en ik ben heel blij dat er op die route daar naar toe niemand is afgehaakt. En ik wens mijn opvolger ook heel veel succes toe om dit proces op een goede manier af te ronden.”

Een moeilijke vraag. Stel dat er acht jaar geleden twee contracten op je bureau lagen. Die van directeur van het GRID, of die van directeur van het Rijksmuseum …

“Goh, haha. Directeur zijn van het GRID is mijn allereerste directeurschap ooit. Ik denk dat directeur zijn van het Rijksmuseum een paar bruggen te ver zou zijn. Leren in het klein, wat GRID toch is, is een prima plek. Ooit heb ik het hier eens met Andreas Blühm van het Groninger Museum over gehad. In een klein museum zit je veel dichter op alles. Bij een groot museum moet je veel meer delegeren. Je hangt als een helikopter boven de organisatie. En dat leren in het klein, dat past mij wel. Ook omdat er veel liefde bij hoort.”

Je bent heel passievol. Zijn er geen vervelende dingen?

“Die vind je bij elk beroep. Het werk dat ik gedaan heb is veel. Maar het zijn ook heel veel leuke dingen. En ja, we zijn een klein museum, dus we hebben niet voor elke taak een medewerker. Je moet van alle markten thuis zijn. Je moet bijvoorbeeld een begroting op kunnen stellen. Ik heb de afgelopen jaren heel veel geleerd. En niet elke taak is even leuk, maar het hoort er wel bij.”

Als je zo terugblikt. Waar ben je nu het meest trots op?

“Ik ben vooral trots op de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt in het educatieve aanbod. Dat hebben we samen gedaan, waarbij er hele mooie trajecten zijn ingeslagen. De samenwerking met Bitterzoet Erfgoed bijvoorbeeld. Maar ook de samenwerking met de Synagoge, waarbij het ging over vervolging en vrijheid en de rol van de drukkunst daarin. Maar ook een project over duurzaamheid met de rol van plant en papier. Ook ben ik trots op de diversiteit die we hebben kunnen bewerkstelligen in de medewerkersploeg. Het aantal jonge mensen is toegenomen. Maar ook een aantal participatiebanen die we in hebben kunnen vullen.”

Je had het al even over je opvolger. Wat hoop je dat de komende jaren sowieso in stand blijft?

“Ik vind het heel belangrijk dat mensen zien dat het museum niet alleen gaat over oude machines en hoe ze werken. Wat centraal moet staan is de input van machines en wat daar de output van is. En wat betekent dat in de samenleving? Het gaat over de impact van de technologie en de impact daarvan op de samenleving. Dat vind ik heel belangrijk, dat wat men hier ziet tot bewustwording leidt. En dat de drukkunst ook nog heel actueel is. Onlangs in Gaza bijvoorbeeld, waarbij papieren flyers worden uitgeworpen die de bevolking oproepen om naar het zuiden te trekken. Dan denk ik: welke stappen zijn in dat proces gezet? Welke keuzes zijn gemaakt? Welke tekst? En welke maatschappelijke verantwoordelijkheid hoort daarbij? Die verhalen van het maken, het creëren en het effect, die moeten we blijven vertellen.”

Mensen die dit interview lezen die zullen wellicht denken, deze mevrouw wil én kan nog helemaal niet stoppen. Kun je het loslaten?

“Ik ga het proces wel blijven volgen. Maar ik ga me er niet mee bemoeien. Ik heb me heilig voorgenomen om andere dingen te gaan doen. In mijn leven heb ik vaker wendingen aan mijn loopbaan gegeven die niet voor de hand lagen. Dus ja, ik ga dit loslaten. Maar ik blijf het wel volgen, omdat ik het interessant vind.”

Wat zijn je ambities voor de komende jaren?

“Het lijkt me heel leuk om Italiaans te gaan leren. Ik heb dat al eens opgepakt, maar dat is er toen bij gebleven. Daarnaast is er vorig jaar een jong hondje in ons gezin verwelkomd. Daar wil ik veel mee gaan lopen en trainen. En ik heb nog ontzettend veel boeken liggen die ik wil gaan lezen. Eigenlijk zou je het samen moeten vatten als meer aandacht geven aan de waardevolle dingen in je leven. De afgelopen jaren was dat niet altijd goed mogelijk. En dat wil ik nu wel doen.”

Zojuist stelde ik je de vraag directeur van het GRID of het Rijksmuseum. Dat werd het GRID omdat er weinig ervaring was. Die ervaring is er nu wel …

“Haha. Ik vind het een mooie vraag, maar nee. Ik wil meer regie over mijn leven. En als er een leuke opdracht voorbij komt, dan ben ik zeker geïnteresseerd om daar naar te kijken, maar dan wel afgebakende opdrachten, waarbij het begin- en eindpunt heel duidelijk is. Werken en mooie dingen creëren is goed en belangrijk. Maar het is ook goed om liefde en tijd te hebben voor je naasten. Wat ik al zei: ik ben sinds kort oma geworden. Wat is het fijn dat ik straks de tijd heb om daar van te genieten. Dat is toch een rijkdom? Ik voel me een bevoorrecht mens.”

Oosterhof neemt op 24 november afscheid als directeur van het GRID. Bart Breman neemt het stokje van Oosterhof over.