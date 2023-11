Merendeel vrijgekomen Groningse huurwoningen gaat naar huurders met urgentie

Meer dan de helft van de sociale huurwoningen die vrijkomen in Groningen gaat naar huurders met enige vorm van urgentie. Dat blijkt uit een enquête van de NOS onder de 43 grootste gemeenten in Nederland.

Landelijk gaat iets meer dan een kwart (27 procent) van de vrijkomende sociale huurwoningen naar ‘urgenten’. In Groningen is dit percentage een stuk hoger: in onze gemeente gaat 51 procent van de vrije huurwoningen van corporaties naar iemand met een vorm van urgentie.

Een specifieke onderverdeling van urgentieverzoeken in de gemeente Groningen noemt het onderzoek niet. De omroep laat weten dat sommige gemeente voorrang hanteren voor gescheidenen met kleine kinderen, mensen die weer zelfstandig gaan wonen na een verblijf in een ggz-instelling of sloop van een huurwoningen. Sommige corporaties geven ook leraren of verpleegkundigen voorrang als het gemeentebestuur dat van hen vraagt. Daarnaast gaat in de 43 gepolste gemeentes gemiddeld negen procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen naar asielzoekers met een verblijfsvergunning, de zogenoemde statushouders.

Bij de 43 gemeenten uit het NOS-onderzoek was de gemiddelde wachttijd voor het krijgen van een sociale huurwoningen eind vorig jaar gemiddeld ruim 7 jaar. Opnieuw zijn er geen specifieke cijfers over Groningen van eind vorig jaar, maar twee jaar terug was de gemiddelde wachttijd in Groningen een jaar of vijf. Niet iedereen op de wachtlijst zoekt actief naar een sociale huurwoning. Groningen houdt ook de zoektijd bij. Twee jaar terug was die ongeveer 2,5 jaar.