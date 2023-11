Mercado aan Rodeweeshuisstraat opgeleverd

Impressie via Loer Architecten

In Mercado, het nieuwe appartementencomplex met eronder een markthal (met maar weinig markt) aan de Rodeweeshuisstraat, zijn alle woningen bouwkundig opgeleverd.

De bouw van het complex liep flinke vertraging op. Het gebouw zou in de zomer van 2022 al worden opgeleverd, maar dat duurde anderhalf jaar langer. De komende tijd worden de bouwketen en overige materialen van de bouwplaats afgevoerd. De eerste appartementen worden sinds oktober al bewoond en de commerciële benedenverdieping is al sinds de zomer in gebruik.

Het gebouw vervangt een voormalig opslagpand van V&D en ook de vestiging van Aldi aan de straat maakte plaats.

“Het stedenbouwkundig plan geeft het noordelijke deel van de binnenstad de allure die het verdient. Mercado en de getransformeerde Rode Weeshuisstraat geven een impuls aan de binnenstad”, vertelt Frank Loer van Loer Architecten. Henk Stadens van De Zwarte Hond vult aan: “De monumentale plint, het groen en de keramische gevel voegen daarbij een buitengewone kwaliteit toe aan de Groningse binnenstad.”