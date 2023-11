Meerdere personen gearresteerd op verdenking van handel in drugs

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft vrijdagavond meerdere personen aangehouden die verdacht worden van handel in drugs. Dat laat de politie op sociale media weten.

Agenten van team verkeer waren in de stad bezig met een surveillance. Op een gegeven moment zagen ze een automobilist een overtreding begaan. Daarop werd er een stopteken gegeven. “We hebben het voertuig gecontroleerd”, schrijft de politie. “Daarbij troffen we in het voertuig verschillende soft- en harddrugs aan. In de auto zaten meerdere personen. Deze hebben we allemaal aangehouden op verdenking van de handel in drugs.”

Uit onderzoek bleek dat de bestuurder onder invloed bleek te zijn van drugs. De personen zijn overgebracht naar het politiebureau. Uit een foto, die de politie deelt, blijkt dat er diverse zakjes met drugs, verschillende telefoons en een weegschaal in de auto werden aangetroffen.