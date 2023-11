Meerdere auto’s van FC-supporters vernield bij wegrijden Roda JC-stadion

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Meerdere auto’s van FC Groningen-supporters zijn zondagavond vernield bij het wegrijden bij het Roda JC-stadion in Kerkrade. Verschillende supporters maken melding van het vandalisme op sociale media.

Twee bussen met FC-fans werden ongemoeid gelaten, maar verschillende auto’s, die van het stadion richting de snelweg reden, werden belaagd. Er werd met stenen gegooid, waarbij er zeker één raam sneuvelde en verschillende voertuigen beschadigingen opliepen. “Wat een dramatisch gedoe bij Roda JC”, schrijft Dimitri van Tuijl op sociale media. “Je verlaat het uitvak en alle ruiten worden kapot geslagen door een stel idioten. Waar is de politie in hemelsnaam? Hooligans staan gewoon buiten het stadion te wachten, en auto’s worden aangevallen.”

Renate schrijft: “Wat een laf volk. Zo’n vijftien auto’s kapot, stenen door de ruiten, deuken in deuren getrapt. Eem deel van ons moet wachten in Kerkrade om de schade op te nemen. Bovenop de materiële schade is dit gewoon ontzettend vervelend. Nog zo’n vier uur terug rijden, velen moeten morgen weer werken.” Van het incident is melding gemaakt bij de politie. De Limburgse politie heeft alle schades geregistreerd; fans kunnen de komende dagen in Groningen aangifte doen. Naar het incident wordt onderzoek gedaan.

