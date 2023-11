Meer Stadjers kunnen nu subsidie voor verduurzaming aanvragen

Foto: Marta Posemuckel via Pixabay

Het Rijk heeft het postcodegebied van de subsidie VVG per 15 november dit jaar uitgebreid met 29 postcodes verdeeld over acht gemeenten. Daar horen ook acht postcodes in de gemeente Groningen bij.

VVG staat voor Verduurzaming en Verbetering Groningen. Het gaat om de postcodegebieden 9613 (Meerstad), 9614 (Harkstede), 9622 (Lageland), 9723 (Oosterpoort) en 9731 t/m 9735 (oostelijke stadswijken). Woningeigenaren in die gebieden kunnen, als ze niet onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen vallen, toch subsidie aanvragen. Den Haag heeft hiervoor miljoenen euro’s extra beschikbaar gesteld.

Het gaat om een subsidie van maximaal 10.000 euro voor verduurzaming en verbetering van een woning en/of bijgebouw. Zo’n 14.500 adressen komen daardoor nu ook in aanmerking voor de subsidie. Het kan gaan om zonnepanelen of een warmtepomp, maar ook om vernieuwing van de keuken of badkamer. Naast deze uitbreiding kunnen inwoners die al recht hadden op de subsidie, deze nog steeds aanvragen tot en met eind 2025.