Meer groen en extra fietsenrekken in Riouwstraat

Foto: Gemeente Groningen

De Riouwstraat in de Oost-Indische buurt wordt vergroend en krijgt meer plek om fietsen te parkeren. De gemeente is begonnen met de verbouwing, die waarschijnlijk eind maart klaar is.

De bomen in de Riouwstraat waren er slecht aan toe en moesten worden vervangen. De bewoners wilden het groen niet kwijt en wilden juist meer groen, met daarnaast extra fietsenrekken. Dat gaat er nu dus komen.

De fietsenrekken komen op waterdoorlatende bestrating, waar plantjes doorheen kunnen groeien. Het gaat daarbij om een proefproject, aldus de gemeente. “We willen met deze proef kijken of we zo de biodiversiteit in de straat kunnen versterken”, schrijft de gemeente. “De waterdoorlatende bestrating is ook fijn om regen op te vangen en zorgt voor verkoeling. De nieuwe bomen komen in grotere vakken zodat ze beter kunnen groeien.”

De gemeente is ondertussen begonnen met de werkzaamheden. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden eind maart klaar.