Meer bewolking en buien tot na het weekend; komende week wordt vooral grijs

Foto: Tom Veenstra

Het relatief frisse temperaturen en zonnestralen tussen de wolken van de afgelopen dagen worden dit weekend weer ingeruild voor iets mildere, maar herfstachtige weersomstandigheden. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komende dagen.

Volgens Kamphuis begint zaterdag nog fris en met wat zonneschijn: “In de ochtend is er eerst kans op mist. Maar die verdwijnt snel. Verder zijn er wolkenvelden en kan de zon eerst af en toe nog schijnen. De bewolking neemt echter snel toe en in de loop van de middag volgt vanuit het zuidwesten regen. Er steekt een matige tot vrij krachtige zuidoostenwind op en met 8 of 9 graden is het waterkoud.”

De zuidoostelijke stroming brengt mildere temperaturen onze kant op, maar drijft ook regen naar ons gebied. Kamphuis: “Zondag vallen er enkele buien, vooral in de loop van de dag. Het wordt 13 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Al te veel opklaringen hoeven we niet te verwachten.”

“Maandag houden we het ook al niet droog en zijn er opnieuw enkele buien actief. Beide dagen wordt het rond 10 graden bij een matige zuidwestenwind”, vervolgt Kamphuis. “Dinsdag draait de wind naar het noorden en wordt er vochtige lucht aangevoerd. Er is dan ook veel bewolking en er valt af en toe een ‘Noordzeebuitje’. Later op de dag klaart het wat op. Er volgt een frisse nacht met een minimumtemperatuur dichtbij het vriespunt. Het wordt 9 graden. De rest van de week is het overwegend grijs. Vaak is het droog maar soms valt er een licht buitje. Woensdag wordt het slechts 4 of 5 graden en is het waterkoud, daarna loopt het kwik weer op.”