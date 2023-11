Martini Ziekenhuis verwacht verzekerden a.s.r. het hele volgende jaar te kunnen bedienen

Het Martini Ziekenhuis en zorgverzekeraar a.s.r. hebben vorige week een contract afgesloten over de vergoedingen van zorg voor 2024. Het ziekenhuis verwacht dat er voor volgend jaar wel genoeg zorg is ingekocht om patiënten te kunnen blijven helpen.

In oktober maakte het Martini Ziekenhuis bekend dat verzekerden van Zilveren Kruis en a.s.r. tot 31 december 2023 geen nieuwe afspraak in het Martini Ziekenhuis konden maken, omdat het zogenoemde omzetplafond was bereikt (met een aantal uitzonderingen). Een omzetplafond is het maximumbedrag dat een zorgaanbieder mag declareren bij een zorgverzekeraar. Volgens het Martini Ziekenhuis was het budget dat de twee verzekeraars voor dit jaar beschikbaar hebben gesteld niet toereikend om alle zorg te kunnen blijven leveren.

Voor 2024 verwachten zowel het Martini Ziekenhuis en a.s.r. dat er voldoende zorg is ingekocht om verzekerden voor deze verzekeraar hele jaar te kunnen inplannen. “Natuurlijk is dit een inschatting, want we weten nog niet hoeveel mensen voor a.s.r. gaan kiezen en welke zorg zij nodig hebben”, vertelt Marieke van Kralingen, directeur Klant & Markt bij het Martini Ziekenhuis. “Maar we onderkennen beiden het belang van continuïteit van zorg; onze gezamenlijke inzet is dan ook om een situatie zoals die dit jaar is ontstaan, te voorkomen.”

Met FBTO is nog geen contract gesloten door het Martini Ziekenhuis voor volgend jaar. Volgens het ziekenhuis voert het wel ‘verkennende gesprekken’ met de verzekeraar.