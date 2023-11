Martini Ziekenhuis neemt nieuw elektronisch patiëntendossier in gebruik

Certe heeft ook een locatie bij het Martiniziekenhuis. Foto: certe.nl

Het Martini Ziekenhuis neemt komende vrijdag een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) in gebruik. Dat moet voor minder registratiewerk en minder fouten gaan zorgen. Ook stelt het ziekenhuis dat uitwisseling met andere ziekenhuizen makkelijker gaat worden.

Vanaf donderdagavond tot vrijdagmiddag 17 november vinden werkzaamheden rond de ingebruikname van het vernieuwde digitale patiëntendossier plaats. Gedurende deze avond, nacht en ochtend kunnen patiëntengegevens niet in het systeem ingevoerd of bijgewerkt worden. Alleen raadplegen van de informatie is wel mogelijk. Vanwege deze beperkingen worden tijdens deze overgangsperiode tijdelijk minder patiënten in het ziekenhuis behandeld. De Spoedeisende Hulp, de afdeling Verloskunde, het Brandenwondencentrum en de Apotheek blijven wel open.

Het ziekenhuis gaat in het nieuwe EPD werken met een gestandaardiseerde dossierinhoud en betere registratiemogelijkheden. Dit draagt bij aan minder registratie en maakt de kans op fouten kleiner. Gegevens uitwisselen met andere zorgaanbieders wordt ook makkelijker, omdat de gestandaardiseerde inhoud ook in andere ziekenhuizen wordt gebruikt.

Niet alleen medewerkers van het ziekenhuis krijgen met het nieuwe dossier te maken. Het patiëntenportaal ‘Mijn Martini’ heeft vanaf vrijdag dezelfde inhoud, maar een nieuw jasje met andere kleuren en knoppen.