Manifest roept op tot permanente broedplaatsen: “We ontvangen veel positieve reacties”

Foto Joris van Tweel

Groningen moet permanente broedplaatsen krijgen. Daar pleit Groningen BROED voor. Een manifest kan op flink wat steun rekenen.

“Komende woensdag gaan we het manifest aanbieden aan de politiek”, vertelt Claartje van der Linden van Groningen BROED. “De afgelopen weken hebben we dit manifest gedeeld met verschillende organisaties en instellingen in de gemeente. We zien dat er veel steun is. Ook een aantal grotere culturele instellingen staan er achter. De positieve reacties zien we als een hele mooie oogst.”

Broedplaatsen

In de gemeente zijn op dit moment verschillende broedplaatsen te vinden. De Biotoop in Haren en voormalig schoolgebouw De Vinkenborgh, het huidige Backbone, aan de Travertijnstraat, zijn de bekendste locaties. Het gaat echter om tijdelijke locaties. Juist door die tijdelijkheid weten gebruikers niet waar ze aan toe zijn. De locaties zijn betaalbaar, maar een gebruiker weet niet of hij over een jaar nog steeds van dezelfde locatie gebruik kan maken. Dit remt de ontwikkeling.

“Broedplaatsen, kweekvijvers en spraakmakende festivals”

“In Groningen wordt er al lang gesproken over broedplaatsen. Twintig jaar geleden bedacht de Groningse politiek dat er een innovatief totaalplan moest komen voor de verbetering van de culturele infrastructuur in Groningen, dat tegelijkertijd ook de basis is voor economische ontwikkelingen. Een krachtige impuls voor de cultuur, met als gevolg dat de aantrekkingskracht, en het imago van de stad, er door versterkt worden. Om bedrijvigheid te realiseren, en hoogwaardige werkgelegenheid te behouden, leek het de politiek indertijd goed om broedplaatsen, kweekvijvers, spraakmakende festivals en evenementen op te zetten.”

“Permanente locatie, aangevuld met tijdelijke plekken”

Van der Linden: “Daar is de afgelopen twintig jaar weinig van terecht gekomen. Terwijl de behoefte er nog steeds is.” Op de voorkant van het manifest prijkt de Niemeyer-fabriek. “Soms moet je gewoon dromen. En ja, het zou natuurlijk een geweldige locatie zijn. Maar die permanente locatie mag zich ook op een andere plek in de gemeente bevinden. Het mogen ook meerdere gebouwen zijn die een permanent karakter hebben. En daarbij aangevuld kun je werken met tijdelijke locaties. Wij pleiten in ieder geval voor een permanente locatie van minimaal 10.000 vierkante meter, waarbij de ruimtes betaalbaar zijn en blijven, en dat er een mix is van startende ondernemers en gevestigde makers en organisatie, zodat er een mooie kruisbestuiving ontstaat.”

“Hoe lang mag je gebruik maken van een broedplaats?”

Desondanks is het begrip broedplaats erg breed. “Van kunstenaars tot iemand die een ICT-bedrijf begint, en van een muziekdocent tot een persoon die een maatschappelijk initiatief begint. Allemaal hebben ze hun eigen route. De kans dat iemand in een ICT-bedrijf binnen vijf jaar financieel op eigen benen kan staan is groter dan dat een kunstenaar dit lukt. Een kunstenaar heeft een langere aanloopperiode nodig. Dit vraagstuk is een onderdeel van de inrichting. Hoe lang mag iemand gebruik maken van een broedplaats? Trek je alles gelijk, of breng je onderscheid aan?”

“Vraagstukken”

In de raad is er eerder over het onderwerp gesproken: “Sommige partijen zijn kritisch. En dat is goed. Dat helpt ook in dit proces. Je hebt het over vastgoed waar je een bestemming voor zoekt. En hoe kun je dit inrichten? Wat is de beste manier? Wat heeft Groningen nodig? Bij de politiek proef ik veel steun. Maar er liggen wel vraagstukken op tafel: hoe financier je het? Hoe ga je om met vraagstukken als energie? Daar moet over nagedacht worden.”

“Ga in gesprek met andere steden die broedplaatsen een warm hart toedragen”

Groningen is niet de eerste stad die zich richt op broedplaatsen. Andere steden, zoals Eindhoven, maar ook Duitse steden als Berlijn, hebben er veel ervaring mee. “De situatie in andere steden is ook onderzocht door Roemte. Het is heel interessant om hier kennis van te nemen. De kans dat we in een bus, op excursie, naar zo’n stad gaan, acht ik klein. Maar het lijkt me wel heel waardevol om deze mensen uit te nodigen. Welke stappen hebben ze daar gezet? Waar liep men tegen aan? Welke oplossingen bedacht men? In Groningen hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden. Juist door die kennis elders zouden we wellicht ook meters kunnen maken.”

“Ik hoop dat we over niet al te lange tijd broedplaatsen met een permanent karakter zullen hebben”

Woensdag wordt het manifest overhandigd aan de raad. “Waar ik op hoop? Ik hoop dat we over niet al te lange tijd broedplaatsen met een permanent karakter zullen hebben. Ik hoop dat dit manifest breed gesteund wordt, en dat we zoveel mogelijk partijen daar in mee kunnen nemen. Dat we in dat proces ook gebruik kunnen maken van de kennis en kunde die er is. En natuurlijk: het is een utopie dat iedereen hier achter zal staan. Dat is onhaalbaar. Maar het is wel belangrijk dat het breed gedragen gaat worden.”

Het manifest kan tot maandag 13 november ondertekend worden. Organisaties die het voorstel steunen, en met hun naam onder het manifest willen staan, kunnen een mail sturen naar dit adres.