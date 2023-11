Man uit stad wordt op één ochtend twee keer betrapt op rijden onder invloed

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een 42-jarige man uit de stad is dinsdagochtend twee keer betrapt op verdenking van het rijden onder invloed. Dat heeft de politie dinsdagavond bekendgemaakt.

Politieagenten kregen de bestuurder in het vizier in de buurt van Sumar, gemeente Tytsjerksteradiel. De man werd overgebracht naar het politiebureau, waar hij positief testte op harddrugs. Met een rijverbod op zak kon de man het politiebureau weer verlaten. Korte tijd later werd de man opnieuw achter het stuur aangetroffen, opnieuw in Sumar. Dit keer testte hij positief op drugs en alcoholgebruik.

De agenten hebben een bekeuring uitgeschreven en hebben daarnaast het rijbewijs van de man ingenomen. De politie meldt verder dat de persoon is overgedragen aan zijn zorgverlener om verdere misstappen te voorkomen.