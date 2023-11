“Maandag veel bewolking en een buitje, komende dagen kouder”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De temperatuur doet de komende dagen een stapje terug. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis lijkt het op een tijdelijke episode, want aan het einde van de week kan het 13 graden worden.

“Maandag is er veel bewolking”, vertelt Kamphuis. “Vaak is het droog, maar soms valt er wat lichte regen of een buitje. Bij een zwakke of matige wind uit het westen tot zuidwesten, kracht 2 tot 3, wordt het 11 graden.

Op dinsdag is het overwegend droog en kan het zo nu en dan even opklaren. Het wordt 8 graden bij een matige noordoostenwind, kracht 3. In de nacht van dinsdag op woensdag minimumtemperaturen dalend tot rond het vriespunt, met kans op grondvorst en een mistbank.

Woensdag is het rustig, droog en waterkoud bij 5 graden als maximumtemperatuur. De zuidenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht van woensdag op donderdag volgt er regen en lopen de temperaturen op. Donderdag is het zacht met 13 of 14 graden en vrijdag met 7 of 8 graden weer een stuk frisser. Donderdag is het lange tijd droog, vrijdag lijkt de wisselvalligheid weer te gaan opleven en wordt het ook weer kouder.

Tijdens het weekend komen gure buien vanuit het noorden van Europa afzakken richting ons land, maar het is nog onduidelijk of ze ons land ook daadwerkelijk bereiken. Toch lijkt het een kwestie van tijd eer koudere lucht vanuit het noorden van Europa ons land zal bereiken.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.