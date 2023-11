“Maandag veel bewolking en buitjes, komende dagen volop herfst”

Foto: Joris van Tweel

Het is de komende dagen volop herfst. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis vallen er regelmatig buitjes, en waait het zo nu en dan stevig.

“Maandag is er veel bewolking en valt er af en toe een bui of een buitje”, vertelt Kamphuis. “Zo nu en dan klaart het even op, en het wordt 11 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, kracht 4 tot 5. In de nacht van maandag op dinsdag zijn er een paar opklaringen en koelt het af tot 7 graden. Op dinsdag zijn de veranderingen klein. Soms klaart het even op, en er vallen een paar buitjes, bij een middagtemperatuur rond de 11 graden.

Woensdag schijnt in de ochtend een waterig zonnetje. In de middag wordt de bewolking dikker, gevolgd door regen. Het waait fors uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 4 toenemend tot kracht 6. De maximumtemperatuur schommelt rond de 10 graden.

Op donderdag en vrijdag houdt de onstabiliteit aan. Van tijd tot tijd is het nat, en de wind gaat waarschijnlijk wat aan de ketting. Overdag wordt het rond de 10 graden. Ook daarna blijft het wisselvallig, al zou het weekend op zondag wat droger kunnen gaan verlopen. De herfst woedt voorlopig nog wel eventjes door.”

