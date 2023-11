“Maandag regen en een vlok natte sneeuw, komende dagen koud en kans op sneeuw”

De winter klopt de komende dagen op de deur. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het de komende dagen koud en zijn er sneeuwkansen.

“Maandag is het bewolkt en er zijn perioden met regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag wordt het weer droog. Eerst is het 4 of 5 graden, in de loop van de dag daalt de temperatuur naar een waterkoude 2 graden, en kan er ook een vlok natte sneeuw vallen. In het midden en oosten van het land gaat het sneeuwen, en kan er een sneeuwdek tot stand komen. Er steekt een matige oostenwind op, windkracht 3 tot 4. In de nacht van maandag op dinsdag is er een enkele opklaring, en daalt de temperatuur tot rond het vriespunt, en is er kans op een mistbank.”

Winterse buien

“Dinsdag is het rustig en wordt het met af en toe zon 1 tot 3 graden. In de namiddag en avond trekken er een paar winterse buien over waardoor het zowel wit als glad kan worden. De wind is zwak en neemt toe naar matig, windkracht 2 tot 4. Eerst is de wind veranderlijk, later komt deze uit het zuiden tot zuidwesten. In de nacht van dinsdag op woensdag minima rond het vriespunt en nog altijd kans op een winterse bui. Woensdag is er af en toe zon en blijft het overwegend droog. Het wordt 2 graden. In de nacht van woensdag op donderdag volgt lichte vorst, -1 tot -3 graden, maar is er ook kans op een winterse bui vanaf de Noordzee.”

“Herfstweek met een winters randje”

“Donderdag begint de dag met wat zon en neemt de bewolking toe. In de avond of nacht neemt de kans op sneeuw toe bij temperaturen die de hele dag rond het vriespunt liggen. Of het sneeuwfront ons daadwerkelijk bereikt, of via het midden van het land naar Duitsland trekt, is nog onzeker. Vrijdag en tijdens het weekend valt er zo nu en dan een winterse bui. Overdag schommelt de temperatuur iets boven, en in de nachten rond of iets onder, het vriespunt. Al met al een herfstweek met een winters randje.”

