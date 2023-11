“Maandag bewolkt en regen, komende dagen herfst met harde wind en buien”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De herfst blijft ook de komende dagen stevig in het zadel zitten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er regelmatig kans op regen, en haalt op dinsdag de wind flink aan.

“Maandag is het bewolkt, en later in de ochtend kan er wat lichte regen vallen”, vertelt Kamphuis. “In de middag volgen perioden met regen. Het wordt 10 graden, bij een matige zuidoostenwind, windkracht 3 tot 4. Op dinsdag wordt het met 13 graden wat zachter. Wel is het overwegend bewolkt, en vallen er enkele buien bij een stevige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5. Woensdag is het opnieuw overwegend bewolkt en zijn er perioden met buiige regen. Het wordt 10 garden, bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5.”

“Donderdag nadert een storing met regen, maar is de koers nog onzeker. Mogelijk blijft het een deel van de dag droog. Het wordt 8 graden bij een matige zuidoostenwind. Vrijdag, en ook tijdens het weekend, houdt het onbestendige weer aan. Vrijdag en zondag is het 10 tot 12 graden, op zaterdag kan de temperatuur een paar graden lager uitpakken.”

