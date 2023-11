Lycurgus wint thuis in drie sets van VoCASA

Nova Tech Lycurgus heeft zaterdagavond in de topsporthal van het Alfa-collega met 3-0 gewonnen van de nummer 8, VoCASA uit Nijmegen.

De eerste set ging het gemakkelijkst voor de Groninger volleyballers. Via 16-8 en 20-11 werd het 25-18. De tweede set ging lange tijd gelijk op, maar de thuisploeg wist uiteindelijk het tweede setpunt te pakken: 25-22. In de derde set stond Lycurgus lange tijd een paar punten achter, maar na 14-18 kwamen de Groninger sterk terug, en bij 21-21 was het gelijk. De set ging daarna naar de thuisploeg: 25-22.

Lycurgus staat op de derde plaats in de eredivisie en heeft 12 punten uit 5 wedstrijden. De ploeg van coach Arjan Taaij speelt zijn volgende wedstrijd komende woensdag, thuis tegen Numidia VC Limax uit Linne.