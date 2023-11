Lycurgus wint laatste thuiswedstrijd in Alfa-college

Nova Tech Lycurgus heeft woensdagavond zijn laatste thuiswedstrijd in de topsporthal van het Alfa-college gewonnen. De Groninger volleyballers waren met 3-2 te sterk voor Numidia VC Limax uit het Limburgse Linne.

De gasten wonnen de eerste set nog met 22-25, maar de tweede set ging naar de thuisploeg met 25-23. De derde set was weer voor Limax: 23-25. Ook in de vierde set waren de verschillen tussen beide ploegen klein, en uiteindelijk trok Lycurgus aan het langste eind, door deze set met 25-22 te winnen. De beslissende vijfde set werd vervolgens ook door Lycurgus gewonnen, met 15-11.

De ploeg van coach Arjan Taaij staat nu op de tweede plek in de eredivisie en heeft 14 punten uit 6 wedstrijden. Koploper is Active Living Orion uit Doetinchem, dat 2 punten meer heeft.

Voor Lycurgus was deze wedstrijd de laatste in het pand van het Alfa-college. In het vervolg speelt de ploeg zijn thuiswedstrijden in Martiniplaza.