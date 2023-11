Lycurgus ten onder tegen SC Prometey Dnipro

Nova Tech Lycurgus is de zestiende finale van de CEV-Cup begonnen met een uitnederlaag tegen SC Prometey Dnipro uit Oekraïne. In Roemenië, waar de wedstrijd vanwege de oorlog gespeeld werd, werd het 3-0.

De Groninger volleyballers waren duidelijk niet opgewassen tegen de Oekraïners. De setstanden waren 25-21, 25-17 en 25-16.

De returnwedstrijd is op woensdag 29 november in Martiniplaza. Lycurgus moet dan minimaal met 3-0 winnen om een ‘golden set’ af te dwingen, anders is het Europese avontuur al snel voorbij voor de ploeg van coach Arjan Taaij.