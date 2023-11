Lutje Lokale Zaterdag trekt veel bezoekers: “Belangrijk om ondernemers en bezoekers in het zonnetje te zetten”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De Lutje Lokale Zaterdag is een succes geworden. Volgens de organisatie is het een positieve dag geworden met veel mensen die een bezoek brachten aan één van de deelnemende ondernemers.

“We kijken met heel veel plezier op deze dag terug”, vertellen Liesbeth Vonk en Hilde Bolks van de organisatie. “Er was veel aanloop, en we hebben veel leuke reacties gekregen. Het was erg gezellig. Ook mooi om te zien was dat veel mensen door middel van de Stadsgids een route langs de ondernemers hadden uitgestippeld.” Lutje Lokaal ontstond in 2019. Inmiddels doen ruim zeventig ondernemers uit de stad aan het initiatief mee.

“Je plant een zaadje”

“Op zo’n dag leg je de klanten in de watten met leuke verrassingen. De één pakt uit met muziek, een ander doet wat met schmink. Het organiseren van deze dag kost veel tijd en energie, maar uiteindelijk haal je ook heel veel energie uit deze dag. We krijgen zulke leuke reacties. En dat is eigenlijk ook wat je wilt. De afgelopen decennia is het winkelen via internet helemaal trending geworden. Maar het retourneren van spullen is nu niet het leukste proces. En wat is er nu leuker dan in winkeltjes rond te kijken, door op een leuke manier geholpen te worden, dat je geïnspireerd wordt. Dat doen we iedere dag dat we geopend zijn, en vandaag doen we dat een beetje extra door klanten in de watten te leggen. Om ze te bedanken voor hun steun. Je plant een zaadje, en je hoopt dat er daardoor iets moois ontstaat, dat mensen nog vaker langs gaan komen.”

Stadswandeling

Een nieuw onderdeel in het programma was de stadswandeling. “Er vond onder leiding van een gids drie keer een wandeling plaats langs historische plekjes, en ook langs ondernemers. Dit was een groot succes. Alle drie de wandelingen zaten helemaal vol. Lutje Lokaal krijgt komend voorjaar een vervolg, en we willen dan het aantal stadswandelingen ook uitbreiden.”

Cadeaukaart

De ondernemers zeggen de dag ook belangrijk te vinden. “De coronacrisis ligt nog maar net achter ons, en die heeft er flink ingehakt. Financieel worden daar nog altijd de gevolgen van ondervonden. Zo’n dag, waarbij je samen de schouders er onder zet en de ondernemers in het zonnetje zet, dat leidt tot een grotere omzet.” Nieuw is ook de Lutje Lokale Cadeaukaart. “December staat voor de deur, en daarom zullen veel mensen op zoek zijn naar cadeautjes. Wij bieden de Lutje Lokale Cadeaukaart aan. De kaart is verkrijgbaar in elke waarde. De kaart kan vervolgens, door degene die de kaart krijgt, ingeleverd worden bij alle deelnemers van Lutje Lokaal. Nu is de kaart te koop bij de VVV-winkel en Groningen Ontwerpt, in de toekomst zal de kaart ook online te koop zijn.”