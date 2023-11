‘Lustrum RUG wordt bescheidener dan gepland vanwege bezuinigingen’

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

Het komende lustrum van de Rijksuniversiteit Groningen wordt minder uitgebreid dan de RUG voor ogen had. Dat meldt de Universiteitskrant.

De RUG viert in mei volgend jaar haar 410-jarig bestaan, maar het lustrum ‘Making Connections’ wordt tamelijk bescheiden, vanwege de noodzakelijke bezuinigingen. Het college van bestuur heeft het Lustrumbureau gevraagd de oorspronkelijke plannen aan te passen, zo meldt de Ukrant. Het lustrum duurt nu nog vijf dagen en een groot aantal grote events wordt geschrapt, waaronder het publieksevenement.

‘Op deze manier vieren we het lustrum in 2024 sober en ingetogen’, zegt collegevoorzitter Jouke de Vries in de Ukrant. ‘Zo houden we rekening met de actuele financiële situatie en doen we tegelijkertijd recht aan de historie van de universiteit en onze doelstelling om studenten, medewerkers en samenleving dichter bij elkaar te brengen.’