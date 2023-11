Liveblog: Groningen naar de stembus voor Tweede Kamerverkiezingen

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Na weken van campagne voeren is het woensdag de beurt aan de kiezer: tot vanavond 21.00 uur kan er een stem worden uitgebracht voor de Tweede Kamerverkiezingen. In deze liveblog houden we jou op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Verkiezingsdag

– Tot vanavond 21.00 uur kan er gestemd worden

– In de gemeente zijn er 135 stembureaus waar je een stem uit kunt brengen

– Bezoek ook onze website Groningen Kiest voor achtergrondverhalen, podcasts en video’s rond de verkiezingen

Liveblog:

07.32 uur:

Alle 135 stembureaus in de gemeente zijn nu geopend. Een overzicht van de stemlokalen vind je op deze website. Als je gaat stemmen moet je in het bezit zijn van een stempas en een identiteitsbewijs. Alle stemlokalen in onze gemeente zijn toegankelijk voor mindervaliden, met uitzondering van de stembureaus aan de Moesstraat en Akkerstraat.

06.59 uur:

Heb je nog helemaal geen idee waar je op moet stemmen? Afgelopen maandagavond zond OOG Tv, samen met Dagblad van het Noorden, RTV Noord en Forum Groningen een verkiezingsdebat met noordelijke kandidaat-Kamerleden uit. Dit debat kun je hier nog een keertje terugkijken:

06.31 uur:

Het eerste stembureau in onze gemeente heeft de deuren geopend. Op het Hoofdstation, in de stationshal, bevindt zich een bijzonder stembureau, waar afwijkende tijden voor gelden. Dit stembureau is tot vanavond 21.00 uur geopend.

06.04 uur:

Op de stemlijsten van vandaag tref je verschillende kandidaat-Kamerleden aan die in onze gemeente woonachtig zijn. Een overzicht: