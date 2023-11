Live stream: Het Groningse verkiezingsdebat

Kandidaten van negen verschillende partijen doen mee aan het debat (foto: Rieks Oijnhausen)

Vanavond is het Groningse verkiezingsdebat. Negen noordelijke kandidaten van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen gaan met elkaar in debat in Forum Groningen.

De hoogst genoteerde Groningers van negen politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen doen mee. Zij debatteren over bestaanszekerheid, leefbaarheid, migratie en duurzaamheid/energie.

Volg hier live het debat.

Het debat is georganiseerd samen met Forum Groningen, RTV Noord en het Dagblad van het Noorden. Eva Hulscher van RTV Noord en Leonie Sinnema van het Dagblad van het Noorden presenteren het debat.