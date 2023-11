Lichte regen en krachtige wind op zachte donderdag; herfst blijft regeren tot na het weekend

Foto: Joris van Tweel

Het onstuimige weer wat herfststorm Ciaran donderdagmiddag naar een groot deel van Nederland brengt, lijkt vooralsnog aan Groningen deels voorbij te gaan. De herfst blijft wel regeren en de zachte temperaturen die donderdag nog de boventoon voeren, worden in de dagen erna iets teruggeschroefd.

Volgens weerman Johan Kamphuis is er donderdag veel bewolking en valt vooral in het eerste deel van de dag af en toe lichte regen: “De wind neemt toe naar krachtig in de namiddag tot hard, kracht 6 tot 7 uit het zuiden. Er kunnen windstoten tot 90 km/uur voorkomen.” Kamphuis stelt dat de zuiderstorm (genaamd Ciarán) die langs de Nederlandse westkust begint in de loop van de middag het Waddengebied bereikt. Daar waait het dan stormachtig met windkracht 9. “In de avond en nacht gaat de wind geleidelijk aan liggen. Het is zacht met 14 of 15 graden.”

Vrijdag is het met 10 graden een stuk minder zacht, vervolgt Kamphuis: “In de loop van de dag vallen een paar buien en er waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Ook zaterdag blijft het waaien. De eerste weekenddag begint droog met wat zon, maar in de middag gaat het vanuit het zuiden uit regenen. Het wordt 11 graden. Zondag kan het af en toe even opklaren maar vallen er ook een paar buien. Het wordt met 13 of 14 graden wel weer wat zachter. Begin volgende week houdt het herfstachtige weer aan.”