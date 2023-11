Let’s Gro trekt 17.500 bezoekers: “Stilstaan bij de toekomst van Groningen”

Foto: Jesse Schaap

De editie van Let’s Gro heeft dit weekend 17.500 bezoekers getrokken. Dat laat de organisatie van het evenement zondagavond weten.

De afgelopen dagen stond Let’s Gro stil bij de toekomst van Groningen. Behalve in Forum Groningen gebeurde dat ook op tal van andere locaties. Zo waren er verschillende activiteiten in de wijken en dorpen. “Met presentaties, maquettes, installaties, workshops, film, muziek en meer dan 150 inspirerende sprekers is er stilgestaan bij de toekomst”, laat de organisatie weten.

De activiteiten stonden onder andere in het teken van bouwen, leefbaarheid, wonen en de kansen en uitdagingen op het gebied van klimaat, kansenongelijkheid en veiligheid. “Milio van der Kamp vertelde over groeien in armoede en maatschappelijke ongelijkheid, Raoul Heertje sprak over de verkiezingen en sociaal geograaf Floor Milikowksi sprak over de stad, regio en de Lelylijn.” Vrijdagavond gingen acht politieke partijen met elkaar in discussie tijdens het Nationaal Ruimtelijk Verkiezingsdebat.

Volgend jaar vindt Let’s Gro weer plaats. Dan van vrijdag 1 tot en met zondag 3 november.