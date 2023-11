Leerlingen Werkman Stadslyceum ontwerpen groene schoolpleinen

Een voorbeeld van een groen schoolplein (foto: IVN Noord)

Ze zitten al even op de middelbare, maar gingen weer eventjes op bezoek bij hun oude basisschool. Technasiumleerlingen van het Werkman Stadslyceum werken de afgelopen weken aan het project ‘Ontwerp een Groen Schoolplein’. De eersteklassers maakten voor hun oude basisschool een groen ontwerp voor het schoolplein.

De 180 leerlingen bezochten hun vroegere basisschool en spraken daar verschillende leerkrachten en kinderen over hun wensen voor het schoolplein. De middelbare scholieren hebben deze wensen en hun eigen ideeën verwerkt in een ontwerp, waar ze vervolgens een maquette van hebben gebouwd. “We hebben ook een moestuin in ons ontwerp opgenomen. Dat is niet alleen leuk voor lessen over tuinieren, je kunt de groenten ook gebruiken om te koken op school!”, vertelt één van de scholieren.

Op maandag 13 november heeft een jury de ontwerpen beoordeeld. Zij waren vol lof over de creativiteit van de leerlingen, die alles tot in de puntjes hadden uitgewerkt. “Wat ik mooi vond om te zien was dat een aantal groepjes ook had nagedacht over waterberging. Als je kijkt naar wat voor herfst we tot nu toe hebben, is dat zeker relevant”, vertelt een jurylid.

Kees Siderius van IVN Natuureducatie is de opdrachtgever van het project: “Wij willen graag dat alle basisscholen een groen schoolplein krijgen. Het is bewezen dat kinderen in een groene, natuurlijke omgeving beter kunnen leren. Bovendien help je met een groen schoolplein de natuur en komen er bijvoorbeeld meer plekjes voor vogels en insecten. En bomen kunnen de hittestress op een schoolplein verminderen.”

IVN Groningen werkt samen met gemeenten en de provincie om bij meer scholen een groen schoolplein te bouwen.